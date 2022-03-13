Пентагон: позиции России в Сирии дают возможность срывать операции НАТО на Ближнем Востоке
Пентагон полагает, что Россия укрепила военное присутствие в Сирии, это дает Москве возможность препятствовать проведению операций НАТО на Ближнем Востоке, сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи, передает ТАСС.
Как полагает Маккензи, Россия укрепила военное присутствие в Сирии, стремится к наращиванию влияния в регионе и оказывает давление на США, чтобы заставить их уйти.
«Россия продемонстрировала возможность проецировать силу, испытывать вооружения и на регулярной основе вмешиваться в операции коалиции по борьбе с [террористической группировкой] «Исламское государство», - считает генерал.
Маккензи считает, что за последние годы Россия наращивала силы и средства для проведения зарубежных военных операций. Генерал отметил, что пункт материально-технического обслуживания ВМФ РФ в сирийском порту Тартус «позволяет российским кораблям проходить починку и пополнять запасы в Средиземном море».
«Россия также построила аэродром для размещения российских бомбардировщиков и расширения своих оперативных возможностей в регионе. Позиции в Сирии дают России идеальную возможность срывать операции НАТО на Ближнем Востоке. Присутствие в Сирии позволяет России противодействовать Североатлантическому альянсу с его южного фланга», - добавил глава СЕНТКОМ.
По мнению Маккензи, «Россия пытается подорвать позиции и связи США в зоне оперативной ответственности Центрального командования США». В нее, в частности, входят Ближний Восток и Северная Африка.