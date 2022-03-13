Пентагон: позиции России в Сирии дают возможность срывать операции НАТО на Ближнем Востоке

Пентагон полагает, что Россия укрепила военное присутствие в Сирии, это дает Москве возможность препятствовать проведению операций НАТО на Ближнем Востоке, сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи, передает ТАСС.

Как полагает Маккензи, Россия укрепила военное присутствие в Сирии, стремится к наращиванию влияния в регионе и оказывает давление на США, чтобы заставить их уйти.

«Россия продемонстрировала возможность проецировать силу, испытывать вооружения и на регулярной основе вмешиваться в операции коалиции по борьбе с [террористической группировкой] «Исламское государство», - считает генерал.