Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире», - отметил Мирзоян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства положительно оценил процесс нормализации отношений Турции и Армении. По его словам, армянский народ выступает за нормализацию отношений с Анкарой.

«В целом народ Армении хочет нормализации отношений с Турцией. Это находит отражение и в опросах общественного мнения. Конечно, и в Армении, и в Турции есть группы, которые скептически относятся к этому процессу. Должностные лица с обеих сторон должны взять на себя политическое лидерство для решения этих проблем. Во время моей встречи с министром Чавушоглу мы обменялись мнениями по некоторым вопросам, и я надеюсь, что они будут учтены», - сказал Мирзоян.

12 марта в Анталье на полях дипломатического форума состоялась встреча министров иностранных дел Турции и Армении. После встречи Мевлют Чавушоглу назвал переговоры конструктивными и полезными, а армянский министр отметил, что Ереван готов к установлению мира в регионе.