Четвертый пакет санкций Евросоюза: Абрамович, Худавердян, Эрнст и не только...

Европейский союз ввел в действие новый, четвертый пакет персональных и экономических санкций против России. Соответствующий документ опубликован во вторник в Официальном журнале ЕС и вступил в силу.

Санкции предполагают запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Кроме того, введены ограничения на торговлю с РФ железом и сталью и на поставки предметов роскоши, а также автомобилей дороже 50 тысяч евро.