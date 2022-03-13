Четвертый пакет санкций Евросоюза: Абрамович, Худавердян, Эрнст и не только...
Европейский союз ввел в действие новый, четвертый пакет персональных и экономических санкций против России. Соответствующий документ опубликован во вторник в Официальном журнале ЕС и вступил в силу.
Санкции предполагают запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Кроме того, введены ограничения на торговлю с РФ железом и сталью и на поставки предметов роскоши, а также автомобилей дороже 50 тысяч евро.
В «черный список» ЕС добавлены новые персоналии из числа российских предпринимателей и медийных персон. Под новые ограничения попали миллиардер Роман Абрамович, гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян, основной акционер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) миллиардер Виктор Рашников, а также главы энергетических и горнодобывающих компаний и представители СМИ. Под санкциями оказались также сенатор от Дагестана и миллиардер Сулейман Керимов, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, миллиардер Герман Хан.
Среди попавших под санкции компаний оказались «Ростех», «Роснефть», «Транснефть», Газпром нефть», КАМАЗ и «Совкомфлот».