В Беларуси у границы с Украиной зафиксировали новые перемещения военной техники видео
В ряде приграничных районов Беларуси заметили новые передвижения российских и белорусских войск, сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram белорусского журналиста, фотографа Антона Мотолько.
"Утром по трассе М-10 в сторону Калинковича двигалась техника с ракетами для зенитных установок С-400 с пометками "V". Кроме того, на трассе М-5 заметили 7 грузовиков с ракетами для "Искандеров". Недалеко от Минска остановился грузовой поезд из БМП-2. БМР-1К, БМП-1КШ. Шла загрузка 120-й отдельной механизированной бригады. В районе Гомеля зафиксировали несколько медицинских ПАЗы", - отметил Мотолько.
По его словам, в 18:00 часов по местному времени в южном направлении от Мозырского района двигались 7 грузовиков.
16:55 (Minsk time)— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022
A train with Belarusian military equipment was seen at the “Aziaryshcha” railway station near Minsk. The equipment includes BMP-2 infantry fighting vehicle, BMR-1K, “Kaiman” armored vehicle and BMP-1KSh. pic.twitter.com/4d5bvZn5rS
16:05 (Minsk time)— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 15, 2022
Trucks with missiles for “Iskander” systems were spotted near Gomel, moving along the M5 highway. Each of seven trucks carries two shells. pic.twitter.com/twcPAoqE17