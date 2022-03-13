Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 22:27

В ходе церемонии закладки фундамента электростанции, работающей на энергии солнца, азербайджанская компания «Карадаг» и компания «Masdar» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали ряд документов, зафиксировав тем самым очередной шаг на пути создания отечественной индустрии возобновляемой энергетики. В частности, с партнерами из ОАЭ подписаны «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой энергетики на море», «Меморандум о взаимопонимании в области возобновляемой энергии и энергоэффективности», «Меморандум о взаимопонимании в области производства энергии из твердых бытовых отходов», «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах».

Один лишь перечень подписанных протоколов достаточно четко обрисовывает масштабы и перспективы намечаемых работ. А если учесть, что с азербайджанской стороны документы подписали заместитель министра энергетики Самир Велиев, заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Хиджран Валехов, исполнительный директор ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» Ульви Мансуров и директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебриз Аммаев, то становится ясно – сотрудничество с коллегами из ОАЭ охватывают почти все сферы азербайджанской экономики. Сегодня Азербайджан осуществляет целенаправленный переход на возобновляемые источники энергетики (ВИЭ). Безусловно, наша страна уже немалого добилась, сумев за период с 2013 по 2019 годы увеличить производство энергии ветра в 131, а солнечной – в 55 раз. Но здесь следует учесть, что отсчет этот велся, практически, с нуля. Отныне, на базе достигнутых результатов, темпы движения в сторону максимального использования ВИЭ, как не раз отмечал президент Ильхам Алиев, будут только расти. И партнерами азербайджанских специалистов в этом продвижении станут, судя по всему, две ближневосточные компании – «Masdar» из ОАЭ и «ACWA Power» из Саудовской Аравии.

Разговоры об этом идут уже не первый год и, казалось, не будет конца всевозможным бюрократическим и организационным проблемам. И вот сегодня, наконец-то, был заложен фундамент Карадагской солнечной электростанции с установленной мощностью 230 МВт, которую построит компания «Masdar» в полном соответствии с азербайджанской стратегией «зеленой экономики». Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, вновь отметивший стратегическую важность перехода страны на возобновляемую энергетику. Как известно, в Европу отныне можно экспортировать только ту электроэнергию, которая была выработана на ВИЭ. Стандарты Евросоюза, где полным ходом идет процесс перехода на «зеленую» и водородную энергию, ужесточаются на глазах. И если наша страна, как подчеркнул Ильхам Алиев, намерена экспортировать электроэнергию в Европу, являющуюся наиболее привлекательным с экономической точки зрения рынком, то придется динамично наращивать строительство в стране новых ВИЭ. С пуском солнечной станции в Карадагском районе суммарный годовой объем производства электроэнергии в Азербайджане достигнет трех миллиардов Вт/час. Важно учесть, что солнечная электростанция обеспечит стране не только дополнительный объем электроэнергии, но и позволит ежегодно предотвращать выброс в атмосферу до 200 тысяч тонн углекислого газа, сэкономив тем самым значительные объемы природного газа, спрос на который также очень высок. Кроме того, в соответствии с подписанными сегодня документами, на первом этапе планируется реализовать пилотный проект по использованию солнечных панелей на крышах домов в Карадагском районе, который в дальнейшем можно будет использовать при строительстве жилых домов в Карабахе на освобожденных территориях.