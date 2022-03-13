Тысячи людей вышли на свободу в связи с Днем Победы

Акт об амнистии был применен в отношении 5 971 осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Из них 2 710 освобождены от наказания, срок неотбытой части наказания 3 261 осужденного сокращен на шесть месяцев.

Также амнистия коснулась 8 559 лиц, чье наказание не связано с лишением свободы. Из них 5 722 – освобождены от наказания, срок наказания 2 837 лиц сокращен. Так, освобождены 1 909 лиц, приговоренных к наказанию в виде ограничения свободы, 2 471 – исправительных работ, 86 – общественных работ, 1 202 – штрафов и 54 – от других видов наказания. Амнистия была применена и в отношении 62 лиц, приговоренных к условному сроку, а также тех, отбывание наказания которых было отложено. Кроме того, амнистия применена в отношении 890 лиц по делам, находящимся в судебном производстве, и в отношении 1 785 лиц – по делам, находящимся в производстве органов предварительного следствия.

В целом с 1995 года 12 актов об амнистии коснулись около 135 тысяч лиц, более 32 тысяч осужденных были освобождены из учреждений по отбыванию наказания.