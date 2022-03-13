Офис Зеленского: переговоры с Россией продолжатся в среду, «есть принципиальные противоречия»
Переговоры между делегациями Украины и РФ продолжатся завтра, переговорный процесс очень сложный, есть принципиальные противоречия, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена...», - написал он в Twitter.
Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022