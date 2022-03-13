Офис Зеленского: переговоры с Россией продолжатся в среду, «есть принципиальные противоречия»

Переговоры между делегациями Украины и РФ продолжатся завтра, переговорный процесс очень сложный, есть принципиальные противоречия, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена...», - написал он в Twitter.