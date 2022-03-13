ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении России из Совета Европы. Кроме того, в Ассамблее призвали предоставить Украине средства защиты воздушного пространства, передает УНН со ссылкой на заместителя председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчука.

«ПАСЕ проголосовала за решение, в котором парламентарии четко заявили, что Российская Федерация больше не может оставаться членом Совета Европы. Голосов 216 за, 0 против! Завтра процедурой займется Комитет министров СЕ», - говорится в сообщении.

Кроме этого, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать, что Российская Федерация оккупировала часть территории Молдовы – Приднестровье.