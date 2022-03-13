Зеленский обратился к Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Канады. Он поблагодарил канадцев за гуманитарную и военную помощь, оказанную Украине, и назвал Канаду, где проживает около 1,4 млн жителей украинского происхождения, твердым союзником украинцев. Об этом пишет «Голос Америки».

В видеообращении президент Украины сказал, что защита Украины служит делу защиты всей Европы. Он также заявил, что его страна будет противостоять российскому вторжению до конца.

Зеленский попросил членов канадского парламента представить, что бомбы падают на улицы и дома не в Украине, а в их родных городах, и настоятельно призвал власти Канады усилить экономическое и военное давление на Россию.

Украинский президент также попросил, чтобы канадские парламентарии и лично премьер-министр Трюдо способствовали установлению бесполетной зоны в воздушном пространстве Украины.

Владимир Зеленский, кроме того, призвал Канаду продолжать оказывать давление на международные компании, вынуждая их уйти с российского рынка.

В среду Владимир Зеленский выступает с видеообращением к обеим палатам Конгресса.