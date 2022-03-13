Пентагон: нет заметного продвижения российских войск, россияне сталкиваются с жестким сопротивлением

Спустя 20 дней после начала военных действий в Украине войска России по-прежнему мало продвинулись вглубь территории страны. В то же время, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, несколько крупных городов подвергаются сильным бомбардировкам. Военная колонна, движущаяся в сторону Киева, остается примерно в 20 км от украинской столицы, пишет BBC со ссылкой на представителя Пентагона.

Отмечается, что российские войска продолжают сталкиваться с жестким сопротивлением в своих попытках захватить Харьков, второй по величине город Украины, и Николаев. Однако российские силы смогли изолировать Чернигов на севере и Мариуполь на юго-востоке – хотя, по данным США, Киев работает над тем, чтобы поддерживать контакты с руководством этих городов.

Представитель американского Минобороны отмечает, что и россияне, и украинцы задействовали около 90% своей боевой мощи. По его словам, ожидается, что в течение следующих 24 часов в Украину прибудет больше оружия, поставки которого профинансированы США.