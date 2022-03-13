Российские корабли идут в сторону Одессы

В Черном море в сторону Одессы двигаются три группы военных кораблей. В трех группах – 14 кораблей, в том числе и десантные, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.

Согласно инфомации, на спутниковых снимках видны корабли ВМФ России, которые приближаются к украинскому побережью.

Независимый оборонный аналитик Дэмиэн Саймон помог определить, что это за корабли. По предварительному анализу, корабли поделены на три группы. Две состоят из боевых, в одной – десантные корабли.