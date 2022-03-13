Илон Маск завалил Киев Starlink

В Украину прибыла новая партия станций скоростного интернета Starlink от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее по технологиям. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной! Спасибо, Илон! Спасибо Польше!" – написал Федоров в своем Telegram-канале.

28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового интернета – оборудование Starlink. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.

Starlink предоставляет доступ в интернет через сеть спутников. Первые два демоспутника Starlink были запущены еще в 2018 году, уже в 2022 году заработала бета-версия системы.