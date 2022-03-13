Мурад Самедов, парламентский корреспондент 02:43

Вчера, 15 марта под председательством спикера Сахибы Гафаровой, состоялось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса, которое почти полностью было посвящено докладу правительства Азербайджана по работе, проделанной в 2021 году. Доклад Кабинета представил премьер-министр Али Асадов. Открывая заседания, спикер Гафарова отметила, что в Милли Меджлисе ознакомились с отчетным документом, представленным Кабинетом министров, и пришли к выводу, что стратегия социально-экономического развития страны, определенная президентом Ильхамом Алиевым, обеспечила в минувшем году динамику роста во всех сферах экономики. В частности, была укреплена макроэкономическая стабильность, обеспечены диверсификация экономики и развитие нефтяного сектора.

Спикер также добавила, что успехи Азербайджана нашли свое отражение и в отчетах различных международных рейтинговых агентств. В частности, в рейтинге Doing Business, который оценивает экономические достижения 190 стран мира, Азербайджан занял 28 место. Представляя отчет Кабинета министров, премьер Али Асадов отметил, что практика подотчетности правительства парламенту является конституционной нормой, а также позволяет Кабинету министров анализировать проделанную работу и конкретизировать предстоящие задачи вместе с депутатами Милли Меджлиса. Из основных экономических показателей, озвученных Али Асадовым, необходимо отметить рост ВВП Азербайджана в 2021 году на 5,6 процента, а также рост промышленного производства на 5,2 процента. Внешнеторговый оборот страны достиг 35,6 миллиарда долларов США, а положительное торговое сальдо превышено на 12 миллиардов долларов. Останавливаясь на основных экономических показателях минувшего года, премьер-министр Азербайджана сообщил депутатам, что прогнозы по налоговым и таможенным поступлениям были перевыполнены на 1,7 миллиарда манатов – факт, позволивший значительно увеличить социальную статью расходов госбюджета на 2022 год.

Али Асадов отметил, что стратегические валютные резервы Азербайджана составляют сегодня 53 с лишним миллиардов долларов. Это сумма превышает объем внешнего государственного долга в семь раз – более чем позитивный показатель, учитывая затяжной период нестабильности, который пришелся на долю всего региона. Дальнейшее выступление Асадова изобиловало таким количеством цифр, экономических выкладок и статистических данных, касающихся всех сфер экономики, что вникнуть в них было физически невозможно. Если же суммировать сказанное премьер-министром в виде конспекта, то речь шла о восстановлении оккупированных территорий, об устранении последствий армянской агрессии, о борьбе с коронавирусом… Так, по словам Али Асадова, на устранение ущерба от армянской агрессии в 11 районах и городах страны было потрачено свыше 124 миллионов манатов. Ремонтно-восстановительные работы были проведены почти на 13 тысячах объектов и выполнены на 96,5 процентов. Окончательно вся работа будет завершена к апрелю нынешнего года. Еще 800 миллионов манатов правительство потратило на меры по борьбе с пандемией коронавируса. Достаточно сказать, что только на вакцинацию населения ушло порядка 433 миллионов манатов. Али Асадов коснулся также событий в Украине, сконцентрировав внимание на последствиях, которые эта война может иметь для Азербайджана. По словам премьер-министра, обозначился ряд тревожных проблем, связанных с транспортом и логистикой, ростом цен, а также импортом ряда продуктов питания... Глава правительства заявил, что, согласно поручению президента Ильхама Алиева, Кабинет министров предпринимает гибкие и оперативные действия на новые вызовы. «В стране созданы необходимые запасы основных продуктов питания, а также предпринимаются оперативные меры для дополнительного снабжения», - заверил депутатов премьер-министр. Асадов также добавил, что Азербайджан продолжает эвакуацию соотечественников из зоны боевых действий в Украине, уточнив, что на данный момент из Украины эвакуированы свыше 9200 граждан Азербайджана.

После доклада премьер-министра, слово для выступлений попросили председатель парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, председатель парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов, председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиева, председатель парламентского Комитета по аграрной политике Тахир Рзаев, прокомментировавшие от имени своих комитетов отчет правительства. После того, как парламентарии ушли на обеденный перерыв, к журналистам неожиданно вышла спикер Сахиба Гафарова, которая поздравила представителей СМИ с праздником Новруз. Сахиба Гафарова поинтересовалась у журналистов условиями работы в парламенте, выразила благодарность за объективное освещение работы органа законодательного власти и поделилась (правда, не под запись) некоторыми своими планами на будущее. Вторая часть заседания парламента прошла более оживленно. Трибуна Милли Меджлиса была предоставлена депутатам, которые хотели задать премьер-министру вопросы и поднять перед правительством актуальные проблемы. Следует отметить, что во время отчетов Кабмина в парламенте депутаты по традиции акцентируют внимание на проблемах, касающихся, главным образом, их округа и, соответственно, их избирателей. Как правило, речь идет о поселковых дорогах, нуждающихся в срочном ремонте, о школах, в которых не хватает оборудования, о решении инфраструктурных проблем в отдаленных населенных пунктах. Впрочем, поднимались и масштабные проблемы. Так, депутат Рази Нуруллаев обратился к премьер-министру с просьбой открыть сухопутные границы с Россией, поскольку это нужно многим гражданам Азербайджана. Депутат также обратил внимание правительства на проблемы в страховой сфере, отметив, что большинство граждан, у которых сгорели дома или объекты, не могут получить страховые выплаты.

Комментируя доклад правительства, депутат Гудрат Гасангулиев обратил внимание на то, что Кабинет министров отчитался об открытии в минувшем году всего лишь 20 тысяч новых рабочих мест. По словам депутата, это слишком мало. Гудрат Гасангулиев, считает, что с учетом роста цен на продукты питания и сокращения объема денежных переводов из России, население Азербайджана может столкнуться с определенными социальными проблемами.

Депутат Тахир Керимли обратился к премьер-министру Али Асадову с жалобой на то, что члены правительства игнорируют депутатские запросы. Он отметил, что чиновники должны соблюдать закон «О статусе депутата». Керимли также призвал не допускать в Карабахе ошибок, которые в прошлом имели место в процессе приватизации. Депутат Эльман Насиров напомнил присутствующим, что Россия недавно ввела ограничения на экспорт пшеницы, отметив, что Азербайджан на 40–45 процентов покрывает спрос на пшеницу за счет импорта. Депутат призвал диверсифицировать поставки этого продукта в страну и обратить внимание на Казахстан, располагающий серьезными экспортными возможностями.

Депутат Вахид Ахмедов обратил внимание Кабинета министров на разрушение автодороги Баку-Губа, вследствие чего резко сократился поток туристов в Губинский и Гусарский районы. Депутат попросил Али Асадова выделить средства на ремонт этой дороги, поскольку строительство альтернативной автотрассы займет слишком много времени. В то же время депутат Азер Бадамов заявил, что в Гусарском районе, который он представляет, за четыре года не было газифицировано ни одно село. Это тем более недопустимо, если учесть, что уровень газификации по стране превысил 96 процентов.