Российский военный эксперт Игорь Коротченко, выступая в эфире программы «60 минут», изложил сценарий захвата российскими войсками стран Балтии, продемонстрировав карту Европы со стрелками гипотетической переброски войск РФ.

Эксперт предложил вначале ударить радиоэлектронными средствами приглушения связи Западного военного округа и Балтийского флота: «Радары натовские слепнут и ничего «не видят».

В это время, продолжает Коротченко, «на территории шведского остров Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты, которые доставили зенитно-ракетными системы С-400 и одновременно береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». А калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Сувалкский коридор и изолируют НАТО и Польшу от балтийских стран, говорит российский военный эксперт.

В столицах Литвы, Эстонии и Латвии «вдруг появляются «вежливые люди», которых «радостно приветствует местное население»: «Оно не приветствует, а просто спряталось, заперлось в квартирах».

Затем, по логике Коротченко, «с территории Западного военного округа входят контингенты в Эстонию, Латвию и Литву. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления и изумленный Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетное небо в радиусе 400 км вокруг острова Готланд», а все Балтийское море «находится под прицелом российских «Бастионов».

Размещенные в странах Балтии войска НАТО якобы «окружают полки Псковской дивизии ВДВ», и натовцы «складывают оружие»: «Новые правительства в Эстонии, Латвии и Литве провозглашают Эстонскую народную республику, Латвийскую народную республику и Литовскую народную республику и все - Швеция подписывает договор о нейтралитете, предоставляя в аренду на 99 лет остров Готланд России».