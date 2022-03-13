Генштаб: ВСУ уничтожили 40% российских войск в Украине

По итогам двадцати дней войны в Украине военные этой страны разбили почти половину российской армии. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в ночь на среду, 16 марта, пишут украинские СМИ.

«По состоянию на 15 марта 2022 года... утрачено... до 40% подразделений, привлеченных к т.н. «операции« на территории Украины», - говорится в сообщении украинского Генштаба.

Указывается, что задачи российских военных по разгрому украинской армии, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не выполнены.

В Генштабе сообщили, что россияне пытаются усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, которые сформированы из сводных подразделений, а также военных наемников-иностранцев.

Кроме того, по информации Генштаба, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории РФ с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.