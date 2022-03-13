Илон Маск ответил Кадырову по поединку с Путиным: «Готов использовать только левую руку»

В своем посту в Telegram Кадыров назвал Маска женским именем Илона и предложил пройти в Чечне специальные тренинги, чтобы «подкачаться» и подготовиться к встрече с Путиным.

После того, как глава SpaceX Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок один на один за Украину, в защиту главы Кремля стал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ответ на это Маск сказал, что это даст ему слишком большое преимущество перед Путиным и предложил использовать только одну руку.

«Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он (Путин) боится драться, я готов использовать только свою левую руку, и при этом я даже не левша», - сказал Маск Кадырову.

Заодно Илон Маск иронично переименовал себя в Твиттере на «Илону Маск».