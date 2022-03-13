15 марта силами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три самолета российских войск. Об этом сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Один пока не установлен, а два – это истребители бомбардировщики Су-34. Также сбит один вертолет противника, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты», - сообщают военные.

Также авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям: «Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны российской техники и скопления войск».