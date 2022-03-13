Арестованные у России 300 млрд долларов зарезервированы для восстановления Украины советник Зеленского
300 млрд долларов Центробанка РФ уже зарезервированы для Украины. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко во время телемарафона, которого цитирует «Укринформ».
«Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд от арестованного имущества российской так называемой элиты…, которые дальше будет продаваться на рынке».
По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды.
Устенко отметил, что если, например, речь идет о футбольном клубе «Челси», права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Вместо этого можно выпустить ценные бумаги, бонды – приобрести их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Денежные средства от проданных бондов попадут в фонд, который формируется для восстановления Украины.