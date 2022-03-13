300 млрд долларов Центробанка РФ уже зарезервированы для Украины. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко во время телемарафона, которого цитирует «Укринформ».

«Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд от арестованного имущества российской так называемой элиты…, которые дальше будет продаваться на рынке».