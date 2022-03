Экс-кандидатка в президенты США Хиллари Клинтон и спикер Белого дома Джен Псаки посмеялись над введенными Россией санкциями против американских чиновников, в частности президента Джо Байдена. Об этом Клинтон написала в своем Twitter.

«Я хочу поблагодарить Российскую академию за эту награду за заслуги перед жанром», - заявила Клинтон.

Псаки отметила, что «президент Байден - младший (полное имя президента США - Джозеф Робинетт Байден-младший - ред.), поэтому они, возможно, наложили санкции на его отца, пусть он почивает с миром. Никто из нас не планирует туристических поездок в Россию. Ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ».

Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; “President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH