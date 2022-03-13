Российский бизнесмен Роман Абрамович не может оплатить аренду земли, на которой находится его особняк в Кенсингтоне (Лондон), сообщают таблоиды Daily Star и Mail Online.

По их данным, Абрамович должен ежегодно платить в казну Великобритании около £10 тыс. за землю, которая находится в собственности британской короны. Формально собственником владений является монарх, что наделяет землю статусом государственного имущества.

В случае образования задолженности предприниматель может потерять и этот актив, пишут издания.