Абрамович не может оплатить аренду из-за санкций сми
Российский бизнесмен Роман Абрамович не может оплатить аренду земли, на которой находится его особняк в Кенсингтоне (Лондон), сообщают таблоиды Daily Star и Mail Online.
По их данным, Абрамович должен ежегодно платить в казну Великобритании около £10 тыс. за землю, которая находится в собственности британской короны. Формально собственником владений является монарх, что наделяет землю статусом государственного имущества.
В случае образования задолженности предприниматель может потерять и этот актив, пишут издания.
В общей сложности в доме 15 спален, уточняет Mail Online. Особняк расположен в садах Кенсингтонского дворца, недалеко от дома принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Его построили в 1848 году, пишет газета.
Великобритания ввела санкции против нескольких российских бизнесменов, в том числе Абрамовича, 10 марта. Лондон подозревает предпринимателей в связи с Кремлем и лично президентом России Владимиром Путиным. Активы Абрамовича в Великобритании заблокировали, а ему самому запретили въезжать в страну.