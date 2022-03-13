В Казахстане задержан олигарх – родственник Назарбаева

Казахстанские СМИ сообщают о задержании крупного бизнесмена и родственника первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, передает Orda.kz.

Известно, что олигарха допрашивает межведомственная следственно-оперативная группа. По какой статье заведено дело при этом пока не известно.

«Боранбаев задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в Алматы. По нему работает не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса. Сейчас Боранбаев водворен в следственный изолятор. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием», - приводит слова источника издание.

Кайрат Боранбаев – крупный казахстанский предприниматель, родственник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном. Боранбаев владеет долей в Esentai Mall и Esentai Tower. Его состояние оценивается в 590 млн долларов.