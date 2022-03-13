Арестован гражданин Азербайджана, сотрудничавший со спецслужбами Армении
Службой государственной безопасности (СГБ) продолжаются комплексные контрразведывательные мероприятия, направленные на выявление и предотвращение угроз, направленных на интересы национальной безопасности Азербайджана, разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом сообщает СГБ.
По подозрению в государственной измене возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана Мамедова Эмиля Рамиз оглу, 1981 года рождения.
В ходе проведенных расследований было установлено, что в обмен на материальный интерес Эмиль Мамедов встретился с сотрудниками спецслужб Армении на территории третьей страны с целью оказания им помощи в выполнении поручений представителей иностранных спецслужб. Перейдя на сторону противника в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, получил поручения о сборе информации, которая может быть использована в ущерб государственной безопасности Азербайджана. Были выявлены обоснованные подозрения в тайных связях с представителями спецслужб Армении и соблюдении ими предписанных правил конспирации.
Эмиль Мамедов привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана и арестован по решению суда.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.