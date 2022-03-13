Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, передает РИА Новости.
«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», - сказал он.