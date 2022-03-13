Украинские войска совершили девять авианалетов на колонны техники и войска россиян, и перешли в контрнаступление на отдельных направлениях. Об этом говорится в отчете Генштаба по состоянию на 6 утра 16 марта.

«Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не имели. Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление».

Уточняется, что россияне сосредоточились на том, чтобы закрепиться на занятых рубежах, и продолжают обстреливать инфраструктуру и густонаселенные районы.