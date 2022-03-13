Москва благодарит Анкару за сбалансированную политику

«Россия признательна Турции за готовность помочь в поиске развязок украинского кризиса, ценит сбалансированную позицию Анкары». Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, передает РИА Новости.

Он напомнил, что 10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии и содействии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Договоренность об этой встрече была достигнута ранее между президентами России и Турции. Признательны коллегам в Анкаре за организацию мероприятия, их готовность помочь в поиске развязки украинского кризиса», - сказал Пилипсон.