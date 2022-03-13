Игровые ноутбуки 2022 года с процессором последнего поколения и новыми комплектующими уже в Баку

На международной выставке CES 2022 в Лас-Вегасе в начале 2022 года были представлены все игровые ноутбуки с комплектующими Intel, Ryzen и NVIDIA последнего поколения.

Как и всегда на выставках CES, все новые игровые ноутбуки, которые поступят в продажу в начале 2022 года, оснащены процессорами Intel 12-го поколения серии H или AMD Ryzen 6000 H и новыми видеокартами NVIDIA RTX 3070 Ti или RTX 3080 Ti. Самое главное новшество заключается в том, что большинство новых моделей имеют оперативную память DDR5 - 4800MHz.

На этой выставке компания ASUS, которая всегда радует геймеров своими новинками, заявила, что представит новые модели с новейшими процессорами и видеокартами. Оснащенные последним процессором и компонентами нового поколения модели ASUS TUF Gaming F15 FX507, ROG Strix G15 G513 и ROG Scar 15 G533, первый игровой планшет ROG FLOW Z13 GZ301 и, конечно же, самый избранный продукт ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650.

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https://aztech.az/product-category/noutbuklarin-satishi-komputerlerin-satisi/gaming_ru