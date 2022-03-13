Украинские ВВС атаковали захваченный аэропорт Херсона: уничтожены вертолеты и военная техника CNN
Украинская авиация уничтожила военные вертолеты российской армии, которые дислоцировались во временно захваченном аэропорту под Херсоном. Об этом пишет американское издание CNN.
Как свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs, украинским воздушным силам удалось сжечь по меньшей мере 3 российских вертолета.
По данным CNN, эту операцию украинские военные провели 15 марта. Издание назвало ее самой мощной атакой Воздушных сил Украины по авиации РФ из всех известных ранее.
Система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары по всему миру, подтвердила удачный удар украинских ВВС по захваченному аэропорту.
Кроме вертолетов, сгорели также военные машины, базировавшиеся в аэропорту.