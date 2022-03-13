Родственники президента Казахстана не смогут занимать госдолжности
Родственникам президента запретят занимать политические должности и должности руководителей в квазигоссекторе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу, передает NUR.KZ.
«Для ближайших родственников президента должен быть законодательный запрет занимать политические должности и должности руководителей в квазигоссекторе», - заявил президент.
Токаев считает, что президент должен выступать «незыблемым гарантом равенства возможностей» для всех граждан республики. Глава казахстанского государства подчеркнул, что такая норма должна быть закреплена в Конституции Казахстана.