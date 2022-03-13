В Киевской области ликвидировали колонну российской военной техники видео
Украинские военные разбили колонну техники российских войск в Киевской области. Соответствующее видео обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины.
Украинские военные разбили колонну техники российских войск в Киевской области. Соответствующее видео обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины.
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