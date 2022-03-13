Глава российской разведки: Сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире

Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», - сказал Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости.

Он призвал не забывать, что главным фактором развития РФ и стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет. «Это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией», – сказал глава СВР России.

Нарышкин подчеркнул, что решение начать «спецоперацию» в Украине опиралось на ситуацию в мире, и малейшее промедление в отношении «русофобского киевского режима» обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией. «Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире», – цитирует Нарышкина РИА Новости.