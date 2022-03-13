Fitch будет считать дефолтом выплаты России по внешнему долгу в рублях

Проведение Россией купонных выплат по долларовым евробондам в рублях будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга, заявило рейтинговое агентство Fitch.

Это будут первые купонные выплаты России по евробондам с момента подписания президентом Владимиром Путиным 5 марта указа о временном порядке исполнения обязательств страны перед некоторыми иностранными кредиторами, передает Интерфакс.

«Такая принудительная реденоминация выплат по долговым обязательствам будет означать, что дефолт или подобный дефолту процесс начался», - говорится в сообщении Fitch.

В соответствии с критериями Fitch, рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до D, а долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте – до RD (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут проведены в долларах в соответствии с условиями выпуска до конца льготного периода, отмечают в агентстве.

Эксперты агентства также отмечают, что купонный доход по ОФЗ 2 марта был выплачен только локальным владельцам облигаций, а нерезиденты не получили денег в связи с запретом Банка России.

«Это также будет считаться дефолтом, если ситуация не будет исправлена в течение 30 дней с даты платежа», - говорится в сообщении Fitch.