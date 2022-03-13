В Буче россияне разгромили здание горсовета и взяли в плен шесть человек горсовет
Российские военные вечером 15 марта устроили погром в административном здании Бучанского горсовета и взяли в плен сотрудников и волонтеров. Об этом сообщается на странице Бучанского городского совета.
«Полный список пленных таков: Гапченко Дмитрий Александрович; Черкасский Леонид Ефимович; Цыган Николай Владимирович; Ющенко Анатолий Викторович; Уманец Владимир Александрович (охрана); Матюк Сергей Александрович», - говрится в сообщении.
Отмечается, что, покидая населенный пункт, россияне выбросили документы заложников.
В Бучанском горсовете обратились к Офису президента Украины, генпрокурору Ирине Верещук, Киевской ОГА помочь освободить людей.