В Харькове российские войска разрушили школу
В Харькове российскими снарядами ночью разрушена школа, пострадал один человек, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Ночью, около 03:00, российские снаряды попали в одну из харьковских школ. Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 кв. м. Пострадал 1 человек. За минувшие сутки добавилась еще одна «горячая точка» на карте Харькова. В результате артиллерийского удара по многоэтажкам в Немышлянском районе Харькова произошло разрушение нескольких квартир в 2-х жилых многоэтажках, а также их возгорание. Спасатели потушили пожар на общей площади около 200 кв. м., провели эвакуацию людей, а также достали из-под завала тело погибшего. Вчера спасатели извлекли из-под завалов 4 человека, отыскали и вытащили из-под обломков строительных конструкций 2 погибших», - говорится в сообщении.