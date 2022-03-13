Офис Зеленского: контрнаступление украинской армии кардинально меняет диспозиции сторон

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины кардинально меняет диспозиции сторон, передает РБК-Украина.

«Что происходит прямо сейчас: 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство России пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях», - заявил он.

Напомним, сегодня в Генеральном штабе ВС Украины сообщили, что украинская армия пошла в контрнаступление на отдельных направлениях.