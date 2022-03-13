В Украине назвали потери российской армии
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили более 13 800 военных, 430 танка, 84 самолета и 108 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 16 марта потери россиян составляют:
• личного состава – более 13 800 человек,
• танков ‒ 430,
• ББМ – 1 375,
• артиллерийских систем – 190,
• РСЗО – 70,
• средств ПВО – 43,
• самолетов – 84,
• вертолетов – 108,
• автомобильной техники – 819,
• кораблей/катеров – 3,
• цистерн с ГСМ – 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.
• специальной техники – 10.