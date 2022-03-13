В Украине назвали потери российской армии

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили более 13 800 военных, 430 танка, 84 самолета и 108 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 16 марта потери россиян составляют:

• личного состава – более 13 800 человек,

• танков ‒ 430,

• ББМ – 1 375,

• артиллерийских систем – 190,

• РСЗО – 70,

• средств ПВО – 43,

• самолетов – 84,

• вертолетов – 108,

• автомобильной техники – 819,

• кораблей/катеров – 3,

• цистерн с ГСМ – 60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.

• специальной техники – 10.