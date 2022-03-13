В Харькове погиб один из командиров батальона «Азов»

При обороне Харькова погиб Николай Кравченко, более известный под позывным «Крук». Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Андрей Билецкий.

Отмечается, что он был одним из основателей организации «Патриот Украины», а позднее стоял у истоков создания «Правого сектора». После начала боевых действий в Украине он занимался созданием батальона «Азов».

«Друг, мы будем бороться до конца, ради мести за всех павших, ради исполнения нашей мечты, ради будущего для наших детей», - написал Андрей Билецкий.