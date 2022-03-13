В России заблокировали сайт «Кавказский узел»

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт издания «Кавказский узел» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) по требованию Генпрокуратуры, передает Interfax.

«Кавказский узел» работает с 2001 года, мы всегда старались писать правдиво и честно – про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, как мы и ожидали», - говорится в сообщении издания в его Telegram.

В издании отметили, что не намерены в связи с этим прекращать свою работу: «Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать вас о событиях в наших с вами регионах».