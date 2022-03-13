США и Запад просто мечтают, чтобы Анкара присоединилась к антироссийским санкциям, поскольку без этого они не произведут должного эффекта. Вот и сегодня в турецкую столицу прилетает президент Польши Анджей Дуда все по тому же вопросу.

Как показал визит в Анкару канцлера Германии Олафа Шольца, а также более ранние переговоры Эрдогана с Байденом и со Столтенбергом, Запад давит на безо всякого, даже дежурного, внимания к ее реальным интересам.

Яркий пример тому – совместная пресс-конференция Реджепа Эрдогана и канцлера Шольца. «Вы дадите нам возможность реэкспорта наших танков «Алтай» с немецкими двигателями?» , - спрашивает турецкий президент. Олаф Шольц начинает искать глазами пол и что-то говорить о строгих правилах поставок оружия Германии за рубеж. Из чего становится понятным – не дадут. Придется Анкаре закупать эти двигатели в Южной Корее…

Что примечательно, все уговаривающие Турцию на этот, безусловно невыгодный для нее шаг – предпочитают говорить о «сознательности» и «гражданской позиции». Всячески избегая предлагать то, что Анкаре было бы выгодно и отвечало бы ее интересам. И уж тем более, и речи не заходит о тех долгах, которые Евросоюз и США накопили перед Турцией за эти годы.

И так – во всем. Сколько США задолжали Анкаре за то, что выкинули ее из программы F-35 и присвоили уже проинвестированные в эту программу деньги? По данным Управления оборонной промышленности Турции - около 1,4 миллиарда долларов. Когда вернут? Или хотя бы в счет этих денег поставят 40 многоцелевых истребителей поколения «4++» F-16 block 70/72 Viper и модернизируют 80 турецких F-16 до этой модификации? Молчит Байден, не дает ответа.

Сколько средств потратила Анкара на содержание на своей территории беженцев в Евросоюз? Как утверждает турецкая сторона – с 2011 года около 50 миллиардов евро. А европейской помощи по этому направлению получила в десять и более раз меньше…

Комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели подчеркнул, что Турция является важной страной для Союза: «Я думаю, что Турция является не только ключевым партнером, но и очень важным другом. Приостановить процесс членства Турции было трудным решением». Но о включении Турции в ЕС – ни слова.

И так – во всем, каких конфликтных узлов в американо-турецких и турецко-европейских ни коснись. Это еще если не вспоминать, какую «гибкую» позицию до недавнего времени занимали Брюссель и Вашингтон в противостоянии Анкары и антитурецкой «газовой» коалиции Франции, Греции и Кипра.

А как только припекло – о важности Турции тут же вспомнили и признали ее крайнюю нужность … для таскания каштанов из огня в пользу Европы. Причем, чтобы это Анкара делала совершенно бесплатно, за смутные идеалы «сознательности» и «гражданской позиции». Какой ущерб она получит – Запад совершенно не интересует. Он ведь не собирается его возмещать.

Именно поэтому турецкая сторона категорически отказывается отвечать согласием на западные предложения. Ее принципиальная позиция – говорить и с Украиной, и с Россией, делать все возможное, чтобы усадить Киев и Москву за стол переговоров. И пока это Эрдогану вполне удается, что само по себе – огромный успех Анкары.

Но и Запад не оставляет надежд. Потерпев фиаско с Эрдоганом, он теперь начинает давить на турецкий частный бизнес, начиная с крупных компаний и далее вниз. Сулит золотые горы и пытается убедить, что уклоняться от санкций против России не просто «стыдно», но еще и наказуемо. Сработает или нет – покажет время. В турецком бизнесе ведь тоже достаточно сильных игроков, которые понимают, что в нынешних условиях пойти на предложения Запада – это заключить сделку с дьяволом. Все рано окажешься среди проигравших и обманутых.