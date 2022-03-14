Forbes: из-за ухода иностранных компаний из России без работы остались 200 тысяч человек

По оценкам издания, крупнейшим работодателем из заявивших об уходе компаний является сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, на которую в России работают 62 тыс. человек.

Международные компании, которые частично или полностью уходят из России на фоне «военной операции» России в Украине и антироссийских санкций, обеспечивают работой более 200 тыс. человек в стране, подсчитал журнал Forbes.

Вторая компания по количеству наемных работников – PepsiCo – около 19 тысяч. На подконтрольном PepsiCo предприятии по производству безалкогольных напитков в Солнечногорске работают более 8 тыс. человек, на «Вимм-Билль-Данне», производящем молочные продукты и детское питание – 8,6 тысячи.

На третьем месте IKEA, на три месяца закрывшая российские магазины. В компании работают 15 тыс. человек, увольнять которых IKEA пока не стала.

Российские предприятия компании Yum! Brands, владеющей брендами KFC и Pizza Hut, насчитывают свыше 14,5 тыс. сотрудников.

Более 500 российских магазинов, где работают почти 9 тыс. человек, приостановили работу по решению испанской компании Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другие.

Остальные зарубежные компании в России, среди которых Volkswagen, Adidas, OBI, H&M, Siemens, держат в штате менее 10 000 сотрудников на своих предприятиях.