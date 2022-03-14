В Госдуме предложили Совету Европы самораспуститься

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал правильным решением выход России из Совета Европы. Он рассказал, что в этом году РФ не перечислила организации около 4,2 млрд руб. Эти деньги, по его словам, направят «на решение проблем граждан, поддержку экономики», передает «Коммерсант».

По мнению Володина, Совет Европы «исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов». Спикер Госдумы считает, что организации нужно «самораспуститься».

«Совет Европы утрачивает свой смысл. Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться», - написал он в Telegram.

15 марта МИД России запустил процедуру выхода из Совета Европы. Российские власти также денонсируют Европейскую конвенцию о правах человека. После решения российского МИД ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы.