Крупнейший немецкий энергоконцерн отказался от российского газа
Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий в Украине сообщил о прекращении закупок природного газа у российских компаний, говорится в заявлении генерального директора E.ON Леонарда Бирнбаума.
"Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе. В связи с войной в Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов", - говорится в сообщении.