Сенат США принял резолюцию, обвиняющую Путина

Сенат США 15 марта единогласно принял резолюцию, в которой Путина признают «военным преступником». Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, проект резолюции внес сенатор-республиканец Линдси Грэм. В тексте призывают Международный уголовный суд и других расследовать военные преступления, совершенные Россией во время войны против Украины.

«Все мы в этой палате объединились, демократы и республиканцы, чтобы подчеркнуть, что Владимир Путин не сможет избежать ответственности за жестокие действия против украинского народа», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер после голосования.