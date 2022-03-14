Азербайджанские таможенники нашли наркотики в грузовике, следовавшем из Ирана в Армению

В грузовике, следовавшем из Ирана в Армению транзитом через территорию Азербайджана, обнаружены наркотики.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана, на таможенном посту «Губадлы» в ходе таможенного контроля был задержан грузовой автомобиль Mercedes Benz Axor, которым управлял гражданин Ирана.

Грузовик следовал из Ирана в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

При досмотре в кабине транспортного средства было обнаружено 4,017 грамма гашиша, восемь таблеток метадона и 30,132 грамма опиума.

По факту ведется расследование.

 