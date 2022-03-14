Лавров рассказал, почему ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирно

Ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирным путем, этого не захотел Запад. Такое заявление в эксклюзивном интервью телеканалу РБК сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это совсем не про Украину. Верней не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок. США подмяли под себя всю Европу. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок», — сказал Лавров.

По словам российского министра, страны Запада изобрели термин «миропорядок, основанный на определенных правилах»: «Эти правила писались в узком кругу. Параллельно создавались узкие, неофициальные структуры. Есть гуманитарное право и специальное управление ООН. А в ЕС создали специальное партнерство по тому же вопросу, где решения принимаются без учета мирового сообщества».

«Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы предлагали решать миром многие-многие годы», — сказал Лавров.