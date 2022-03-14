Nar отмечает 15-летие вместе со своими абонентами

На протяжении этих лет Nar проводил политику клиентоориентированности, разработал множество уникальных продуктов для удовлетворения потребностей абонентов, запустил качественную сеть 4G по всей стране, обеспечил превосходное обслуживание клиентов и активно участвовал в важных социальных проектах.

Будучи лидером по индексу лояльности клиентов на рынке мобильной связи, Nar уделил центральное место в своем юбилейном сообщении именно своим абонентам. По случаю своего 15-летия мобильный оператор транслирует на телеканалах поздравительный ролик под девизом «Ты – герой нашей истории», а также запускает конкурсы с ценными призами для своих абонентов.

Мобильный оператор благодарит всех абонентов, выбравших удобное общение с Nar и предлагает им следить за официальными страницами в социальных сетях (Facebook, Instagram и Twitter) и принять активное участие в розыгрыше призов.