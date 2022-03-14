В России озвучили идеи Украины по демилитаризации: предлагаемые варианты

В России заявляют, что Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтралитета – демилитаризованное государство с собственной армией. Об этом в среду, 16 марта, заявил представитель РФ на переговорах Владимир Мединский, пишет korrespondent.net.

Как и глава МИД РФ Сергей Лавров, он признал прогресс по некоторым позициям на переговорах.

«Это сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация, обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», - сказал Мединский.