Лавров рассказал о союзниках России

Страны, которые поддерживают Россию на фоне событий в Украине, подвергаются беспрецедентному давлению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Существуют [такие страны], их по большому счету большинство. Не хочу употреблять невежливых терминов, но то давление, под которым они находятся, не то, что беспрецедентно, но я никогда не мог такого представить. Я знал, что американцы на многое готовы для того, чтобы не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне», - сказал он.

Лавров заявил, что Вашингтон пытается оказать давление на КНР, Индию, Египет, Турцию и другие страны из-за сотрудничества с Россией: «Что еще более поразительно, подобного рода шантаж применяется в отношении таких древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет. Тем же туркам предъявлялись, помните, какие требования?».