Лавров рассказал о союзниках России
Страны, которые поддерживают Россию на фоне событий в Украине, подвергаются беспрецедентному давлению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
«Существуют [такие страны], их по большому счету большинство. Не хочу употреблять невежливых терминов, но то давление, под которым они находятся, не то, что беспрецедентно, но я никогда не мог такого представить. Я знал, что американцы на многое готовы для того, чтобы не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне», - сказал он.
Лавров заявил, что Вашингтон пытается оказать давление на КНР, Индию, Египет, Турцию и другие страны из-за сотрудничества с Россией: «Что еще более поразительно, подобного рода шантаж применяется в отношении таких древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет. Тем же туркам предъявлялись, помните, какие требования?».
По словам российского министра, у послов США есть указание отговаривать руководство соответствующих стран от сотрудничества с Россией.
«Каждый посол США в каждой стране имеет ежедневные указания постоянно ходить и стращать руководителей страны пребывания: «Не торгуйте с Россией. Не покупайте у России ничего, не продавайте России ничего, что ей нужно. Отказывайтесь от российских инвестиций. Не общайтесь с Россией. Не направляйте туда никаких министров, никакие делегации». Я не шучу. Я это знаю, мне мои друзья рассказывают об этом», - сказал министр.
Есть правда в суждениях, что на Россию навалились перед тем, как взяться за Китай. «Есть сейчас много рассуждений, что на Россию сейчас навалились, поскольку она чуть ли не последнее препятствие, которое нужно преодолеть перед тем, как заняться Китаем. Это по-простому сказано, но в этом есть серьезная правда», - отметил глава дипведомства.