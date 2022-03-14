Кризис поставок: российский АвтоВАЗ отправил тысячи работников домой

Сотрудники АвтоВАЗа уйдут в плановый корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за «продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов», сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее планировалось провести отпуск с 25 июля по 14 августа. «Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года», - заявили в компании.

Вместе с тем, с 16 марта производитель второй раз за месяц повысил цены на автомобили Lada. Новое подорожание по шести основным семействам составило в среднем 8%. 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada в среднем на 15,4%.

9 марта российский АвтоВАЗ остановил производство, так как западные санкции лишили компанию доступа к запчастям и расходным материалам, необходимым для производства автомобилей. С того дня тысячи сотрудников отправлены в простой.