Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 14:19

Российские производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен от 10% до 67%. Между тем, в Приморье уже ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по 2 кг в одни руки. Сладкой жизни больше не будет. Всего за два месяца основное сырье для кондитерских изделий стремительно подорожало, маргарин и сахар – в два раза, ароматизаторы – на 100%, крема и наполнители – на 50-100%.

Самая неопределенная ситуация остается с сахаром. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС разработать предложения по урегулированию цен на сахар. Поручение должно быть выполнено к концу недели. Причем, оптовые склады отказываются отгружать его торговым сетям в прежних объемах, ссылаясь на то, что товарных запасов у них осталось до конца марта. Рост цен и оскудение ассортимента идут по России «от Москвы, до самых до окраин». И оптимистические ожидания по этому поводу сохраняются только у близких к российской власти политиков и депутатов. Люди, реально работающие в продовольственной сфере, комментируют складывающуюся ситуацию исключительно на условиях анонимности. «Голод нам, разумеется, не грозит», - говорит в беседе с haqqin.az один из них, владеющий сетью оптовых баз. – «Но то, что цены в короткий срок заоблачно вырастут – сомневаться не приходится. И потом, нужно учитывать, что это будет за перечень продуктов – макароны, крупы, все самого низкого качества, лишь бы подешевле. Мы уверенно идем к тому, что люди будут покупать не продукты, а калории. Дешево, некачественно, но лишь бы понажористее».

Два десятилетия между российской властью и обществом действовал негласный «общественный договор». «Мы принесем вам хлеб и зрелища, мы принесем вам биг-маки, Икею, реалити-шоу, все как на Западе», - убеждала власть. – «А политику и национальную безопасность вы оставите нам, и все будет отлично». Первые годы так и было, хотя тревожные звоночки звучали уже тогда. Их старались не замечать, даже аннексия Крыма была принята большинством населения России с восторгом. Но в последние два-три года «глубинная Россия» и ее социальное самочувствие власть перестали интересовать от слова «совсем». Экономика, социальные проблемы, инфляция и обнищание населения, пандемия коронавируса, закрытие социальных лифтов и повальная коррупция – а все ответ был только один: «Это все происки Запада и иноагентов, нам лучше видно, как надо рулить страной». Грянула «спецоперация»… Просчеты и ложные предпосылки в ее планировании очевидны даже рядовому обывателю. А экономическая составляющая подготовки страны к этой «не-войне» либо не просчитывалась совершенно, либо просчитывалась на бестолковом и совершенно дилетантском уровне. И это тоже очевидно для населения.