Британские спецслужбы будут искать «лондонские активы Путина»

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) будет искать «активы президента России» и связанных с ним людей в Великобритании, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в агентстве. Для этого в NCA создадут отдельное подразделение, которое сможет привлекать дополнительные ресурсы, в том числе из британских спецслужб, пишет РБК.

«Подразделение будет отслеживать деньги Путина и его друзей», — сказал собеседник британской газеты, добавив, что это будет «непросто».

25 февраля Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Ограничительные меры подразумевают заморозку их активов, если такие будут обнаружены. Аналогичные санкции ввел 26 февраля Евросоюз, напоминает РБК.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введенные Лондоном санкции, заявила, что ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Великобритании, ни где-либо за рубежом вообще.